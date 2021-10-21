Владивосток, 21 октября, 2021, 06:06 — ИА Регнум. В Приморье с начала пандемии коронавируса скончались от осложнений уже 1226 человек, из них людей старше 65 лет — 65% или 806 человек. Ежедневно умирают от 3 до 6 пациентов. Врачи призывают пожилых не доверять слухам, а защитить своё здоровье при помощи вакцины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Старик в больнице

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На 21 октября в старшей возрастной группе план вакцинации выполнен всего на 38%.

«Сочетание заболеваний значительно ухудшает течение новой коронавирусной инфекции, возрастает риск неблагоприятного исхода. После выздоровления эта группа пациентов остается в зоне риска по развитию осложнений, которые могут привести к летальному исходу или инвалидности», — пояснила министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

По данным минздрава Приморья, из общего числа госпитализированных всего 0,13% пациентов привились от коронавируса. Как правило, это те, кто заболел в промежутке между двумя прививками, когда иммунитет не успел сформироваться. Пациенты, прошедшие полную иммунизацию, в единичных случаях также могут заболеть, но риск осложнений снижается.

На 21 октября в Приморье выявлено 73 592 (+245 за сутки) носителя коронавируса. В 22 стационарах края развернуты 2063 койки.

Первым компонентом привились 462 423 человека.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье ежедневно увеличивается число детей с диагнозом COVID-19. Риску быть зараженными подвержены дети и подростки до 17 лет.