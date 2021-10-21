Благовещенск, 21 октября, 2021, 05:56 — ИА Регнум. ЦЭНКИ не справляется с функциями генерального подрядчика космодрома «Восточный», в Приамурье считает глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он намерен сменить генподрядчика на другую организацию, написала «Амурская правда».

Roscosmos.ru Космодром «Восточный»

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Для выполнения этих функций намерены создать особое строительное управление, подведомственное «Роскосмосу». В планах также перенести головные офисы Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, оператор гражданских космодромов (ЦЭНКИ) из Москвы в Циолковский. Как предполагается, эта перемена позволит развивать инфраструктуру и пополнит местный бюджет.

Заниматься поиском кадров для новой генподрядной организации будет заместитель генерального директора по капитальному строительству Роскосмоса Константин Матвеев. На период создания организации в ЦЭНКИ будет введено директивное управление.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря 2021 года арбитраж Москвы года начнёт рассматривать финансовый иск Роскосмоса к ЦЭНКИ. За сентябрь госкорпорация подала уже два многомиллионных иска к центру, их общая сумма превышает 46,4 млн рублей