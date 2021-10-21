Вашингтон, 21 октября, 2021, 05:44 — ИА Регнум. Режиссёр Дэвид Гордон Грин («Хэллоуин») рассказал, на каком этапе реализации находится проект сериала онлайн-кинотеатра HBO Max «Восставший из ада». Об этом 20 октября сообщает портал Comicbook.

Скриншот с YouTube Демон Пинхед из серии фильмов ужасов «Восставший из ада»

Кинематографист дал понять, что в отличие от полнометражного фильма по франшизе, производство которого недавно завершилось, проект его шоу находится на самой ранней стадии. Он отметил, что сериал пока даже не получил сценарий.

«Он еще не в форме сценария, но он находится в разработке, — сказал Грин, — это будет интересно, потому что это другая платформа, другая концепция, разные создатели, но те же свойства».

Напомним, производством новой полнометражной картины по франшизе «Восставший из ада» на основе оригинального рассказа Дэвида Гойера занимаются потоковый сервис Hulu и кинокомпания Spyglass. Снимает фильм режиссёр Дэвид Брукнер по сценарию Бена Коллинса и Люка Пиотровского («Дом на другой стороне», «Очень тёмные времена»). Премьера состоится на сайте Hulu в 2022 году.