Богота, 21 октября, 2021, 05:39 — ИА Регнум. Президент Колумбии Иван Дуке раскритиковал предложение колумбийского Сената наладить отношения с Венесуэлой. Об этом он заявил в ходе выступления, которое транслировалось на его странице в Twitter.

Rαge Колумбия и Венесуэла

«Колумбия не собирается признавать постыдную, коррумпированную диктатуру наркобизнеса», — заявил президент Колумбии.

Дуке добавил, что против Венесуэлы выступают более чем 50 государств, которые якобы сталкиваются с насилием со стороны Боливарианской Республики. Среди этих государств глава Колумбии особенно выделил Соединенные Штаты.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил Колумбию в поощрении ненависти к Боливарианской Республике. Также он обвинил колумбийского президента Ивана Дуке, который не смог предотвратить убийства венесуэльских мигрантов.