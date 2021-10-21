Пекин, 21 октября, 2021, 05:38 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,2 было зарегистрировано сейсмологами на территории Китая. Об этом 21 октября сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Smchealth.org Землетрясение

Подземные толчки были зарегистрированы в 03:12 мск в в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Эпицентр землетрясения находился в 92 км от населённого пункта Синьюань, где проживает около 300 тыс. человек. Очаг сейсмособытия располагался на глубине десяти километров.

Информация о возможных пострадавших, либо разрушениях гражданской инфраструктуры не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о подземных толчках магнитудой 3,7, которые были зарегистрированы сейсмологами возле Курильских островов в акватории Тихого океана.