Лондон, 21 октября, 2021, 05:33 — ИА Регнум. Около сотни протестующих собрались на Парламентской площади в Лондоне с требованием отозвать законопроект, который объявляет преступлением незаконный въезд в Великобританию с целью получения убежища. Об этом 20 октября сообщило агентство Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженец

Протестующие несли плакаты с надписями «Никто не является незаконным», «Отмените законопроект о беженцах», «Просить безопасности не является преступлением». Поддержавший акцию лорд Альфред Дубс объяснил, что внесённый правительством Великобритании документ нарушает права человека.

«Они сделают беженцев преступниками. Мы думаем, что это неправильно, и мы хотим заручиться максимальной общественной поддержкой для этого <…> Я также хочу, чтобы эта страна подавала пример, но мы совсем не подаём пример. Мы сейчас подаём очень плохой пример», — сказал он.

Законопроект о гражданстве содержит положения, по которым плата будет взиматься со всех, кто прибывает в Великобританию нерегулярно. Кроме того, документ освобождает власти от ответственности в случае инцидентов на море, при попытке перехватить суда с беженцами.