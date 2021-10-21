Хабаровск, 21 октября, 2021, 05:30 — ИА Регнум. В Хабаровске 19 октября грудной ребёнок был доставлен в детскую краевую клиническую больницу с диагнозом «отравление неизвестным наркотическим веществом», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

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Следователи установили, что отравился малыш молоком матери во вовремя грудного вскармливания.

Прокуратура проводит проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, в Гайском городском округе Оренбургской области 7-летняя девочка отравилась суррогатом алкоголя.