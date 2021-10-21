Новосибирск, 21 октября, 2021, 05:27 — ИА Регнум. В Новосибирске до 20:00 (время местное) сегодня, 21 октября, сохранятся неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Об этом сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

Плохая экология

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«Продолжаются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности», — уточнили синоптики.

Напомним, что режим «черного неба» в Новосибирске действует с 19 октября.

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