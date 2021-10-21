Шэньян, Китай, 21 октября, 2021, 05:26 — ИА Регнум. Взрыв газа произошёл в ресторане в провинции Ляонин на северо-востоке Китая. Об этом 21 октября сообщает телеканал CGTN.

mikegi Взрыв

ЧП произошло в городе Шэньян в 08:20 (03:20 мск). Взрыв газа произошёл в трёхэтажном здании ресторана. Обломки здания разметало взрывной волной в радиусе 50 метров от места взрыва, а в соседних домах взрывом повредило фасады и выбило окна.

Информация о возможных пострадавших уточняется. На место происшествия уже прибыли спасатели, сотрудники полиции и медики.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели восьми человек в результате взрыва газа в городе Далянь провинции Ляонин на северо-востоке Китая