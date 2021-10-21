Пекин, 21 октября, 2021, 05:25 — ИА Регнум. Китай намерен увеличить производство осеннего зерна, несмотря на недавние сильные дожди, сообщило Министерство сельского хозяйства и по делам сельских районов КНР, передает 20 октября агентство Синьхуа.

Зерно рекордного урожая, полученного без агрохимии

Влияние дождей на производство зерна ограничено, и ожидается, что объем производства осеннего зерна превысит показатели прошлого года, поскольку уже собрано около 80% осеннего зерна, сказал сотрудник министерства Цзэн Яньде.

Ожидается, что производство зерна за весь год достигнет рекордного уровня, оставаясь выше 650 млн тонн седьмой год подряд, сказал Цзэн.