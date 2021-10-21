Кванджу, Южная Корея, 21 октября, 2021, 05:22 — ИА Регнум. Китайское рыболовецкое судно перевернулось в водах к юго-западу от Южной Кореи, в результате чего шесть граждан Китая пропали без вести, сообщило 20 октября агентству Синьхуа Генеральное консульство Китая в южнокорейском Кванджу.

Цитата к/ф «Баллада о Беринге и его друзьях». реж.Юрий Швыревю 1970. СССР Кораблекрушение

По данным генерального консульства, девять граждан Китая были спасены. Генеральный консул Китая в Кванджу Чжан Чэнган сообщил Синьхуа, что суда береговой охраны Китая были направлены для участия в поисково-спасательной операции на месте происшествия, и в настоящее время ведется расследование причин аварии.

По данным информационного агентства Yonhap, 239-тонное китайское судно опрокинулось около 00:05 по местному времени 19 октября. Южнокорейская береговая охрана направила четыре патрульных катера и два самолета на поиски пропавших людей.