Хабаровск, 21 октября, 2021, 05:23 — ИА Регнум. На реках Хабаровского края начался процесс формирования ледяного покрова — лед активно образуется на реках Бурея, Ниман, Тырма, Мая, Уда, Тумнин, Гур и в верхнем течении Хора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Lunorthstrongandfree.com Лед

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Отмечается, что навигационный период для маломерных судов в ближайшее время будет завершен.

«Запрет на выход небольших судов на воду уже действует в Аяно-Майском районе. С 25 октября он будет введен в Тугуро-Чумиканском и им. Полины Осипенко районах. Такое решение в каждом муниципалитете принимается исходя из особенностей температурного режима, поэтому владельцам плавсредств необходимо следить за официальной информацией на этот счет и руководствоваться здравым смыслом, не подвергая себя опасности», — призвали специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, на Ямале летняя пассажирская навигация завершилась 18 октября.