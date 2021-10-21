Пекин, 21 октября, 2021, 05:17 — ИА Регнум. Военный эпический фильм «Битва при Чосинском водохранилище» продолжил лидировать в прокате материкового Китая во вторник, показали данные информационной сети China Movie Data, передает 20 октября агентство Синьхуа.

Цитата из к/ф Битва при Чосинском водохранилище. реж Гуань Ху, Франт Гво, Лу Ян. 2021г. Китай

выручке в 45,12 млн юаней (около $7 млн) за 19 октября общие кассовые сборы фильма превысили 5 млрд юаней после 20 дней показа. Еще один фильм патриотической тематики «Я и поколение моих родителей» занял второе место в чарте, завершив день с 10,29 млн юаней и приблизив общий доход к 1,37 млрд юаней.

На третьем месте оказался китайский комедийный триллер «Тук-тук», который собрал благодаря предварительным заказам билетов 1,32 млн юаней. Фильм должен выйти на экраны кинотеатров уже 21 октября.