Лос-Анджелес, США, 21 октября, 2021, 05:12 — ИА Регнум. Чарли Кокс изменил свою позицию по поводу роли Сорвиголовы, которую он исполнил в сериалах Netflix и Marvel. Об этом 21 октября сообщает портал Comicbook.

Цитата из т/с «Сорвиголова». 2015. США Мэтт Мёрдок

Выступая в подкасте SiriusXM Pop Culture Spotlight актёр ответил на вопрос о том, как бы он отреагировал, если бы роль отдали кому-то другому. «Я бы спустился в свой подвал, — сказал Кокс, — я найду свою маску Сорвиголовы и выслежу их. Я заставлю их драться со мной за неё».

Он также отметил, что в случае, если он всё же вернётся к роли, то его новая актёрская работа будет «переосмыслением персонажа и шоу».

Отметим, что в мае 2020 года Чарли Кокс заявил, что не верит в то, что Marvel позволит ему вновь сыграть Сорвиголову. В сентября 2021-го он сказал, что не хочет обсуждать эту тему, поскольку опасается, что его высказывания могут как-то повлиять на решение менеджеров киностудии.