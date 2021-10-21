Пекин, 21 октября, 2021, 05:11 — ИА Регнум. Добыча необработанного угля в Китае снизилась на 0,9% в годовом исчислении до 330 млн тонн в прошлом месяце, показали данные Национального бюро статистики КНР, передает агентство Синьхуа.

Coal-kuzbass.ru Уголь

Объем производства в сентябре снизился на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, говорится в сообщении бюро. В сентябре страна импортировала 32,88 млн тонн угля, что на 76% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В период с января по сентябрь Китай произвел 2,93 млрд тонн необработанного угля, что на 3,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, или на 3,6% больше, чем за аналогичный период 2019 года. За последние девять месяцев Китай импортировал 230,4 млн тонн угля, что на 3,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.