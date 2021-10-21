Якутск, 21 октября 2021, 05:15 — REGNUM На заседании Госсобрания Якутии депутаты продлили полномочия мировому судье участка №43 Анне Прокопьевой. Её переназначению предшествовали высказывание претензий, неудобные вопросы и наставления от народных избранников. Некоторые из них прямо поинтересовались, почему судья не уволилась, а пришла в Госсобрание за продлением полномочий, сообщает 21 октября корреспондент ИА REGNUM.
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Причину своего недовольства депутаты не скрывали — это дело их коллеги, депутата, чемпиона по борьбе и директора «Сахатранснефтегаза» Виктора Лебедева об избиении подчинённого. Оно рассматривается на судебном участке, которым руководит Анна Прокопьева.
Политолог Виталий Обедин увидел в поведении депутатов пренебрежение к избирателям и равнодушие к репутации Госсобрания республики.
Как сообщало ИА REGNUM, Виктор Лебедев не приходит на заседания по делу, возбуждённому в отношении него за избиение подчинённого. Рассмотрение дела из-за неявок подсудимого переносили уже девять раз. Причинами непосещения суда являются то контакт с больным COVID-19, го госпитализация из-за стресса. Если судебное следствие не будет завершено до декабря 2021 года, согласно статьи 78 УПК РФ, подсудимый может быть освобожден от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности за совершение преступления небольшой тяжести.