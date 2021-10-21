Сакраменто, США, 21 октября, 2021, 05:04 — ИА Регнум. Бывший президент США Билл Клинтон рассказал о своём самочувствии после выписки из больницы. Видеозапись политик разместил 20 октября на своей странице в Twitter.

Usatoday.com Билл Клинтон

Клинтон поблагодарил персонал больницы, в которой он проходил курс лечения, сообщил, что чувствует себя хорошо и наслаждается прекрасной осенней погодой. Кроме того, экс-президент США порекомендовал всем заботиться о своём здоровье.

Клинтон был госпитализирован 12 октября и проходил лечение в медицинском центре UC Irvine в американском штате Калифорния. Информация о проблемах со здоровьем у экс-главы Белого дома стала известна лишь 14 октября. У Клинтона была диагностирована инфекция мочевыводящих путей, которая вызвала заражение крови. Экс-президенту США пришлось пройти курс лечения антибиотиками.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выписке из больницы в Калифорнии экс-президента США Клинтона в связи с улучшением состояния. Уточнялось, что курс лечения антибиотиками политик завершит дома.