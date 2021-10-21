Пекин, 21 октября, 2021, 05:03 — ИА Регнум. Китай является крупнейшим в мире кинорынком, кассовые сборы которого в этом году достигли 40,1 млрд юаней (около $6,2 млрд) по состоянию на 10 октября, сообщает агентство Синьхуа.

Цитата из к/ф «Африканская королева». реж Джон Хьюстон. 1951. США, Великобритания Привет, Африка!

Количество киноэкранов в Китае достигло 80 743, что является самым большим показателем в мире, говорится в статистике Китайской канцелярии кинофильмов, опубликованной на 8-й Китайской международной выставке авторских прав.

В последние годы киноиндустрия Китая постоянно усиливала защиту авторских прав, создавая хорошую среду для защиты авторских прав для бума кинорынка, говорится в сообщении.

Выставка, спонсируемая Национальным управлением по авторским правам Китая (NCAC), проходила с 16 по 18 октября в городе Ханчжоу, столице восточно-китайской провинции Чжэцзян.

Выставка, запущенная в 2008 году, служит важной платформой для демонстрации развития Китая в области защиты авторских прав, содействия обмену в международной индустрии авторского права и содействия торговле в индустрии авторского права Китая.