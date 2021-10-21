Вашингтон, , 04:59 — REGNUM Министры обороны стран НАТО планируют 21 октября согласовать новый генеральный план по защите от любого потенциального нападения России на государства блока. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на информированных дипломатов.

Солдаты НАТО U.S. Army Europe

Стратегия будет шире существующих региональных планов обороны и позволит действовать участникам альянса при одновременной атаке в регионах Балтийского и Черного морей, в том числе, в случаях применения ядерного оружия, взлома компьютерных сетей или ударов из космоса.

«Если возникнет такой крупный конфликт, то он потребует активности на всей территории операций, — сказал высокопоставленный чиновник из администрации США. — Одновременно могут происходить разные вещи, и это действительно требует целостного планирования».

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москве отвергают абсурдные гипотезы о возможном нападении России на кого бы то ни было. Оборона и противодействие НАТО выстраиваются исходя из национальных интересов России.

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