Вашингтон, 21 октября, 2021, 04:59 — ИА Регнум. Министры обороны стран НАТО планируют 21 октября согласовать новый генеральный план по защите от любого потенциального нападения России на государства блока. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на информированных дипломатов.

U.S. Army Europe Солдаты НАТО

Стратегия будет шире существующих региональных планов обороны и позволит действовать участникам альянса при одновременной атаке в регионах Балтийского и Черного морей, в том числе, в случаях применения ядерного оружия, взлома компьютерных сетей или ударов из космоса.

«Если возникнет такой крупный конфликт, то он потребует активности на всей территории операций, — сказал высокопоставленный чиновник из администрации США. — Одновременно могут происходить разные вещи, и это действительно требует целостного планирования».

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москве отвергают абсурдные гипотезы о возможном нападении России на кого бы то ни было. Оборона и противодействие НАТО выстраиваются исходя из национальных интересов России.