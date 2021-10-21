Киев, 21 октября, 2021, 04:43 — ИА Регнум. Создатели и актёры фильма «Солнцепёк» о событиях в Луганске в 2014 году были внесены в «чёрный список» министерства культуры и информационной политики Украины. Об этом 20 октября сообщила пресс-служба ведомства.

Иван Шилов Украина

Заявлено, что в так называемый «чёрный список» украинского минкульта попадают «деятели культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины». В него были добавлены все, причастные к созданию фильма «Солнцепёк», который вышел на экраны в 2021 году. Кинолента повествует о ветеране войны в Афганистане, который стал невольным участником новой войны в Луганской Народной Республике.

В списке «создающих угрозу безопасности Украины» оказались режиссёры фильма «Солнцепек» Максим Бриус и Михаил Вассербаум, продюсеры Сергей Щеглов и Генрих Кен, операторы Гарик Жамгарян, Александр Полагаев, Владислав Гурчин, актёры Владимир Ильин, Алексей Кравченко, Максим Дахненко, Марина Денисова, Андрей, Никита и Светлана Терентьевы и другие. Всего в список была включена 21 фамилия.

На сегодняшний день в «чёрном списке» украинского минкульта значатся 227 фамилий, в том числе ушедших из жизни деятелей культуры. В частности, в нём остались певец Иосиф Кобзон и актёр Валентин Гафт. Список постоянно пополняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что петиция о запрете концертов и выступлений российских артистов на Украине набрала необходимое количество голосов и была зарегистрирована для рассмотрения.