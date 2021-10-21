Якутск, 21 октября, 2021, 05:01 — ИА Регнум. Якутию включили в список дальневосточных регионов, жители которых смогут покупать субсидированные государством билеты на перелёты в центральные города России. Продажа субсидированных билетов началась 21 октября, написал в своём телеграм-канале глава региона Айсен Николаев.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Авиабилет

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Теперь жителям республики будут доступные льготные перелёты из Якутска в Москву и Санкт-Петербург.

«Наша просьба, поддержанная президентом страны Владимиром Путиным, реализована! Спасибо!» — поблагодарил глава Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале года Якутск не попал в список городов ДФО, из которых можно улететь по субсидированным билетам. Льготные перелёты были доступны только жителям Нерюнрги, Мирного и Удачного.