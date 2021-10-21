Пекин, 21 октября, 2021, 04:28 — ИА Регнум. Инвестиции в основной капитал Китая (FAI) выросли на 7,3% в годовом исчислении за первые девять месяцев этого года, показали в понедельник данные Национального бюро статистики КНР, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Инвестиции

По данным бюро, в течение первых трех кварталов FAI составил более 39,78 трлн юаней (около $6,19 трлн). По сравнению с уровнем 2019 года рост FAI за этот период составил 7,7%. Средний рост за два года составил 3,8%. Инвестиции частного сектора выросли на 9,8% в годовом исчислении до почти 22,75 трлн юаней за первые три квартала, показали данные. В месячном исчислении индекс FAI вырос на 0,17% в сентябре.

За первые девять месяцев инвестиции в первичную, вторичную и третичную промышленность выросли на 14%, 12,2% и 5% соответственно по сравнению с предыдущим годом. Инвестиции в производство и инфраструктуру выросли на 14,8% и 1,5% в годовом исчислении соответственно, показали данные бюро. FAI включает капитал, затраченный на инфраструктуру, имущество, оборудование и другие физические активы.