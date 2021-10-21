Москва, 21 октября, 2021, 04:27 — ИА Регнум. Мошенники на фоне подъёма заболеваемости COVID-19 в России активизировали размещение объявлений о продаже поддельных сертификатов о вакцинации, сообщили 19 октября в компании по управлению цифровыми рисками BI.ZONE.

Mos.ru/В. Новиков Сертификат о вакцинации от коронавируса

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По данным экспертов, в объявлениях неизвестные предлагают купить несуществующий документ и внести необходимые данные в профиль на «Госуслугах».

"Продавцы просят выслать данные паспорта или водительского удостоверения, СНИЛС, страхового полиса, а также номер телефона, подключенного к «Госуслугам», — объяснил директор блока экспертных сервисов BI. ZONE Евгений Волошин.

По его словам, свои незаконные услуги мошенники оценивают в размере от 5 до 15 тысяч рублей. После получения денег покупателю обещают выслать документ почтой.