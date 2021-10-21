Пекин, 21 октября, 2021, 04:25 — ИА Регнум. Инвестиции Китая в развитие недвижимости продолжали неуклонно расти в течение первых девяти месяцев года, согласно данным Национального бюро статистики КНР, передает агентство Синьхуа.

Жилье в Китае

За этот период инвестиции в недвижимость выросли на 8,8% в годовом исчислении до почти 11,26 трлн юаней (около $1,75 трлн), свидетельствуют данные бюро. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года инвестиции в недвижимость выросли на 14,9%, а средний рост за два года составил 7,2%.

Инвестиции в жилые здания выросли на 10,9% по сравнению с предыдущим годом до 8,49 трлн юаней за первые девять месяцев. За тот же период продажи коммерческого жилья выросли на 11,3% в годовом исчислении по площади до более чем 1,3 млрд квадратных метров, в результате чего средний рост за два года составил 4,6%.

В стоимостном выражении продажи коммерческого жилья выросли на 16,6%. В отчете о работе правительства за этот год Китай подтвердил принцип, согласно которому «жилье предназначено для жизни, а не для спекуляций», пообещав поддерживать стабильные цены на землю и жилье, а также ожидания рынка.

Заглядывая в будущее, ожидается, что рынок недвижимости продолжит устойчивое развитие по мере того, как субъекты рынка станут более рациональными, заявил представитель бюро Фу Линхуэй на пресс-конференции 18 октября.