Чэнду, Китай, 21 октября, 2021, 04:21 — ИА Регнум. В провинции Сычуань на юго-западе Китая стоимость импорта и экспорта в первые три квартала этого года выросла на 14,4% до почти 670 млрд юаней (около $104,2 млрд), сообщили местные власти, передает агентство Синьхуа.

Чэнду

По данным таможенных органов в Чэнду, столицы провинции, объем внешней торговли региона достиг 196,6 млрд юаней, 222,4 млрд юаней и 250 млрд юаней в первом, втором и третьем кварталах года соответственно, что указывает на динамику роста импорта и экспорта.

Устойчивый рост экспорта в основном объясняется ростом международных цен на сырьевые товары на фоне восстановления мировой экономики и торговли, сказал начальник отдела статистики и анализа таможни Чэнду Пань Сюйдун.

За первые девять месяцев объем внешней торговли, обеспеченный электронно-информационной промышленностью провинции Сычуань, составил около 475,6 млрд юаней, что на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Развитие электронной информации, новых энергетических батарей и других отраслей промышленности в кластерах также помогает оптимизировать структуру внешней торговли провинции и ускорить переход ее движущих сил, добавил Пань.