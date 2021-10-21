Благовещенск, 21 октября, 2021, 04:36 — ИА Регнум. Житель Амурской области не справился с управлением во время гололёда и вылетел на встречную полосу. В ДТП пострадал инспектор ГИБДД, повреждена служебная машина, написал 21 октября телеграм-канал AmurMash.

Gibdd.ru Инспектора ГИБДД

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Молодой человек, который был за рулём, не имел водительского удостоверения. Вместе с подругой он ехал по трассе между Амурском и Комсомольском-на Амуре. Увидев сотрудников дорожной полиции, амурчанин прибавил скорость, но не справился с управлением. Парень наехал на оформлявшего ДТП инспектора и протаранил автомобиль ГИБДД.

Сотрудник дорожно-патрульной службы госпитализирован с двойным переломом ноги. Наехавший на него водитель и его подруга не пострадали.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября инспекторы ГИБДД задержали в Казани 18-летнего гражданина Узбекистана, сбившего автомобилем сотрудника полиции. Наезд на инспектора ГИБДД он совершил при попытке скрыться от полицейских.