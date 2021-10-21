Владивосток, 21 октября, 2021, 05:04 — ИА Регнум. В Приморье ежедневно увеличивается число детей с диагнозом COVID-19. Риску быть зараженными подвержены дети и подростки до 17 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 октября в пресс-службе правительства края.

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За неделю число инфицированных коронавирусом до 17 лет от общего количества зараженных составляет 10,5%. Этот показатель значительно выше, чем на прошлой неделе.

«Среди детей от 7 до 14 лет наблюдается прирост заболевших коронавирусом на 47,9%, возрастом 15−17 лет — на 42,8%. Рост заболеваемости отмечен и среди взрослых, из них чаще всего заражаются граждане старше 65 лет — прирост на 16,8%», — сказали специалисты.

Власти региона и врачи призывают приморцев активнее вакцинироваться от COVID-19, в том числе, чтобы минимизировать риск заболевания среди детей. Отмечается, что вакцин достаточно.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области будут закрывать предприятия, где нарушается постановление главного санитарного врача региона о вакцинации от COVID-19.