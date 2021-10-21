Сиань, Китай, 21 октября, 2021, 04:16 — ИА Регнум. Китайский технологический гигант Huawei заключил контракт на проект в области зеленой энергетики в Сиане, столице провинции Шэньси на северо-западе Китая, на Евроазиатском экономическом форуме 2021 года, который открылся 18 октября, сообщает агентство Синьхуа.

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Проект, расположенный в Зоне высокотехнологичного промышленного развития Сианя, будет совместно осуществлен Huawei, административной комиссией зоны и Шэньсийским филиалом State Power Investment Corporation Limited (SPIC).

С инвестициями в размере более 10 млрд юаней (около $1,56 млрд) от филиала SPIC в Шэньси, три стороны будут работать вместе над ускорением строительства фотоэлектрических систем и продвижением торговли экологически чистой электроэнергией, говорится в сообщении комиссии.

Будут предприняты усилия по расширению стратегических энергетических исследований и созданию интеллектуальных парков с нулевым выбросом углерода, которые интегрируют высокотехнологичные решения, такие как цифровые технологии и управление данными.

Проект также включает в себя создание интеллектуальной системы управления энергопотреблением, которая сочетает в себе производство электроэнергии и хранение энергии. Евроазиатский экономический форум этого года, проходящий в Сиане с 18 по 21 октября, посвящен использованию новых возможностей сотрудничества и содействию общему развитию.