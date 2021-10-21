Чанчунь, Китай, 21 октября, 2021, 04:12 — ИА Регнум. Объем внешней торговли провинции Цзилинь на северо-востоке Китая вырос на 27,7% в годовом исчислении и достигла 118,8 млрд юаней (около $18,46 млрд) за первые три квартала 2021 года, сообщили местные таможенные органы, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Темпы роста были на пять процентных пунктов выше, чем в среднем по стране в период с января-сентябрь, согласно данным таможни города Чанчуня, столицы провинции. В провинции наблюдается рост внешней торговли в течение 10 месяцев подряд, сообщила таможня.

Экспорт сырьевых товаров Цзилиня вырос на 20,6% в годовом исчислении до 25,36 млрд юаней за первые три квартала, в то время как импорт вырос на 29,7% до 93,41 млрд юаней за тот же период.

Граничащая с Россией и КНДР провинция Цзилинь в последние годы развивает такие секторы, как трансграничная электронная торговля, переработка сельскохозяйственной продукции, медицина и здравоохранение, чтобы лучше интегрироваться в региональное развитие и содействовать ему.