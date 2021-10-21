Пекин, 21 октября, 2021, 04:09 — ИА Регнум. Всемирная торговая организация (ВТО) начала восьмой обзор торговой политики Китая 20 октября, сообщило во вторник министерство коммерции КНР, передает агентство Синьхуа.

Китай и ВТО

Обзор продлится три дня, до 22 октября. В нем примут участие министр торговли Ван Вэньтао и замминистра торговли Ван Шоувэнь из Пекина по видеосвязи, а также посол Китая в ВТО Ли Чэнган из Женевы, говорится в сообщении министерства.

В этом году исполняется 20 лет со дня вступления Китая в ВТО. За последние 20 лет Китай полностью выполнил свои обязательства по вступлению, активно участвовал в работе ВТО и внес большой вклад в поддержание многосторонней торговой системы, говорится в сообщении министерства.

«Китай приветствует все страны, которые делятся с ним возможностями в области развития, и готов сотрудничать со всеми сторонами для совместной защиты многосторонней торговой системы с ВТО в качестве ядра», — говорится в сообщении министерства.

Ранее ВТО провела в стране семь обзоров торговой политики. Последний обзор был проведен в 2018 году. Министерство подробно расскажет о новой философии развития Китая в ходе восьмого обзора, расскажет о новых реформах и мерах по открытости страны, а также ответит на вопросы, поднятые членами ВТО.