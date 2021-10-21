Вашингтон, 21 октября, 2021, 04:08 — ИА Регнум. О создании собственной медиагруппы Trump Media & Technology Group (TMTG), под началом которой будет запущена новая социальная сеть, объявил экс-президент США Дональд Трамп. Соответствующая информация была распространена 20 октября от имени бывшего американского лидера в пресс-релизе компании.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

В качестве миссии TMTG заявлено «создать соперника либеральному медиаконсорциуму и дать отпор технологическим компаниям Кремниевой долины, использующим свою монопольную власть для того, чтобы заставить замолчать оппозиционные голоса Америки».

Кроме того, анонсируется создание новой социальной сети под названием «TRUTH social».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-президент США Трамп попросил суд временно запретить раскрытие информации о штурме Капитолия в январе текущего года.