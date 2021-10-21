Владивосток, 21 октября, 2021, 09:47 — ИА Регнум. В Приморье в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» школы, библиотеки, фельдшерско-акушерские пункты обеспечили высокоскоростным интернетом. Специалисты проложили более 980 км волоконно-оптических кабелей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 октября в пресс-службе правительства края.

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За три года реализации нацпроекта к высокоскоростному интернету подключили 954 социально значимых объекта, в населенных пунктах построено 217 узлов связи.

К интернету подключены все органы местного самоуправления, 211 общеобразовательных учреждений, 233 учреждения культуры, 285 фельдшерско-акушерских пунктов. Скорость интернета составляет от 10 до 100 мегабит в секунду.

Отмечается, что интернет появился даже в самых отдаленных населенных пунктах Приморья.

Координатор проекта ОНФ «Село. Территория развития», член Центрального штаба ОНФ Юлия Оглоблина уверена, что цифровое неравенство — одна из причин оттока сельского населения в города. Мобильная связь и стабильный доступ к интернету — это необходимые условия для комфортного существования в современном мире.

«Важно не только обеспечивать села интернетом, но и информировать население о появившихся точках доступа. А также вести мониторинг качества подключения и расположения этих точек», — отметила Юлия Оглоблина.