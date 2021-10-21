Пекин, 21 октября, 2021, 04:06 — ИА Регнум. В провинции Хэнань в центральном Китае за первые три квартала этого года объем внешней торговли увеличился на 46,2%, что на 23,5 процентных пункта выше, чем средние темпы роста в стране за этот период, сообщает агентство Синьхуа.

Чжэнчжоу

Общая стоимость импорта и экспорта провинции за этот период достигла 553,8 млрд юаней (около $86,4 млрд), свидетельствуют данные таможни Чжэнчжоу, столицы региона. Цифры показали рост на 50,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года до вспышки эпидемии COVID-19.

Из общего объема экспорт вырос примерно до 338 млрд юаней, что на 46% больше, чем за аналогичный период прошлого года, в то время как импорт увеличился на 46,7% и достиг 215 млрд юаней. Соединенные Штаты, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии и Европейский союз оставались главными торговыми партнерами Хэнани.

Импорт и экспорт провинции в страны-члены Регионального всеобъемлющего экономического партнерства достигли 149,6 млрд юаней, что на 35,4% больше, в то время как в страны, участвующие в инициативе «Пояс и путь», составил 121 млрд юаней, что на 20,9% больше в годовом исчислении.