Пекин, 21 октября, 2021, 04:03 — ИА Регнум. Центральный банк Китая объявил о выпуске набора золотых и серебряных монет с изображением больших панд, сообщает 19 октября агентство Синьхуа.

(сс) Debbie Molle Панда

Издание всех 14 видов монет 2022 года станет законным платежным средством в Китае, говорится в заявлении Народного банка Китая. На лицевой стороне каждой монеты будет изображен Зал Молитвы о хороших урожаях при Храме Неба в Пекине, а также название страны и год выпуска.

На всех монетах изображены гравюры больших панд, катающихся на лыжах или играющих на обратной стороне, говорится в сообщении банка. Одна из монет из чистого золота диаметром 90 мм содержит 1000 граммов 99,9% чистого золота и имеет номинал 10 000 юаней (около $1547,7).

Другие золотые монеты имеют номинал от 10 юаней до 2000 юаней. Серебряные монеты имеют номиналы 10 юаней, 50 юаней и 300 юаней, согласно информации, предоставленной банком.