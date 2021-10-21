Пекин, 21 октября, 2021, 03:59 — ИА Регнум. Восстановление промышленной экономики Китая идет на намеченному с высокой устойчивостью и динамикой, сообщило Министерство промышленности и информационных технологий Китая, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Ссылаясь на данные о промышленном производстве, опубликованные 18 октября, представитель министерства Ло Цзюньцзе заявил, что они показывают, что темпы роста основных экономических показателей остаются в разумных пределах.

Промышленное производство с добавленной стоимостью в стране выросло на 11,8% в годовом исчислении за первые три квартала этого года, в результате чего средний рост за январь-сентябрь за последние два года составил 6,4%.

Объем производства в высокотехнологичном производственном секторе вырос на 20,1% в годовом исчислении за первые девять месяцев, что превысило темпы роста общего объема промышленного производства.

Высокие показатели стали результатом многочисленных мер, принятых для оказания помощи и получения выгоды компаниями, сказал Ло, добавив, что прибыльность субъектов рынка повысилась и появились новые факторы экономического роста.

Пресс-секретарь, однако, отметил, что внешняя среда по-прежнему остается сложной и нестабильной, а рост цен на сырьевые товары и энергетический кризис оказывают все большее давление на экономику.

По словам Ло, страна будет стремиться поддерживать малые и средние предприятия, обеспечивать стабильность производственных и снабженческих цепочек и поддерживать положительную динамику экономики.