Чунцин, Китай, 21 октября, 2021, 03:56 — ИА Регнум. Город центрального подчинения Чунцин на юго-западе Китая импортировал 5161 автомобиль на сумму 2,844 млрд юаней (около $442 млн) в период с января по сентябрь текущего года, по данным муниципальной торговой комиссии, сообщает агентство Синьхуа.

Чунцин

В последние годы в Чунцине наблюдается заметный рост всего импорта транспортных средств. В 2018 году город импортировал 2145 целых автомобилей. В 2019 и 2020 годах их количество составило 6143 и 7 795 единиц соответственно.

К настоящему автомобильные бренды, в том числе Porsche, Audi и Mercedes-Benz, а также производители автозапчастей Bosch и Schaeffler оформили свое бизнес-присутствие в Чунцине с помощью сервиса грузовых поездов Китай-Европа, основного маршрута импорта целых транспортных средств в город.

Муниципальная торговая комиссия заявила, что планирует предоставлять такие услуги, как таможенное оформление, регистрация лицензий и послепродажное обслуживание, чтобы сделать Чунцин центром распределения импортных автомобилей для внутренних регионов Китая.