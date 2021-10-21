Южно-Сахалинск, 21 октября, 2021, 03:48 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 3,7 зафиксировали сейсмологи в акватории Тихого океана возле Курильских островов, сообщает сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.

Smchealth.org Землетрясение

По его данным, эпицентр землетрясения находился недалеко от острова Парамушир. Других подробностей произошедшего не сообщалось. Отмечается, что жители населенных пунктов на Курилах подземных толчков не ощутили. При этом сила землетрясения не была способна вызвать цунами.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября в районе Курильских островов зафиксировали пять землетрясений магнитудой до 5,1. Одно сейсмособытие произошло у Малой Курильской гряды, остальные четыре — в районе северной группы островов. Пострадавших не было, угроза цунами не объявлялась.