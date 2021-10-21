Санкт-Петербург, 21 октября, 2021, 03:46 — ИА Регнум. Возгорание общей площадью около 400 кв. метров произошло на территории гаражного кооператива в Санкт-Петербурге. Об этом 21 октября сообщает ГУ МЧС России по городу.

.rigzone.com Огонь

ЧП произошло в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Информация о возгорании ангара на территории гаражного кооператива, расположенного на улице Композиторов, поступила в региональное ведомство 21 октября в 01:01. В тушении пожара задействованы 30 человек и шесть единиц спецтехники. По предварительным данным, никто не пострадал.

В 01:35 было объявлено повышение ранга пожара до 1-бис, в 02:45 пожар был локализован. Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о крупном возгорании на территории склада в Симферополе.