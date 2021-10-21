Москва, , 03:36 — REGNUM Польша проиграла газовую войну, бессмысленно использовав свои силы и возможности. Об этом написал 20 октября в своем телеграмм-канале председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Иллюстрация к басне Крылова «Мартышка и очки»

«Варшава, судя по всему, проиграла по всем статьям. Ее длительная и упорная битва против поставок в Европу российского газа оказалась бессмысленной тратой сил и возможностей. В итоге одинокая Варшава возмущается, безуспешно обвиняет в газовом кризисе Россию и даже пытается поддеть Германию, но выходит у нее жалко, мстительно ‑ и снова бессмысленно», — считает он.

По словам сенатора, страны ЕС уже поняли, что они не смогут выжить без российского газа. Парламентарий полагает, что отказ Польши от политики здравого смысла привел ее провалу в газовом противостоянии.

«Но такова польская внешняя политика: на первом плане всегда эмоции, на втором — гордыня, на третьем — синдром жертвы, а расчет и здравый смысл даже в пятерку главных признаков не входят. Какова политика — таков и результат», — добавил Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа Алексей Пушков написал о том, что Киев и Варшава пребывают в истерике из-за реализации газопровода «Северный поток — 2».

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