Корпоративный конфликт в порту Владивостока выходит на новый виток?
Владивосток, 21 октября, 2021, 03:33 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы поступил иск почти на 2 млрд рублей от ПАО «Владивостокский морской торговый порт» к его акционеру — ПАО «Дальневосточное морское пароходство». Претензии ВМТП пока судом к производству не приняты, но ранее схожий иск на большую сумму с громким скандалом был отозван, спровоцировав развитие корпоративного конфликта, передаёт ИА REGNUM.
Исковое заявление было подано 18 октября 2021 года. Сумма претензий составляет 1 802 045 829,28 рубля. Детали дела пока не сообщались.
Между тем ещё осенью 2020 года ВМТП пыталось через суд взыскать со своего крупнейшего акционера — ДВМП более 19,18 млрд рублей, но позднее иск отозвали.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, год назад в порту вспыхнул конфликт, который был связан с досрочной отставкой действовавшего тогда директора. Помимо этого, есть спорные моменты и между акционерами.
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Справка: на конец июня 2021 года в ПАО «Владивостокский морской торговый порт» 65,82% в уставном капитале было у ООО «М-Порт» (Москва, 50% доли у ПАО «Дальневосточное морское пароходство» и 50% у АО «Порт-Актив», которым управляет ООО «УК «Транспортная группа Феско»). Также 28,45% принадлежало ООО «Национальная контейнерная компания». Последнее входит в дивизион FESCO.