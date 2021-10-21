Владивосток, 21 октября, 2021, 03:33 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы поступил иск почти на 2 млрд рублей от ПАО «Владивостокский морской торговый порт» к его акционеру — ПАО «Дальневосточное морское пароходство». Претензии ВМТП пока судом к производству не приняты, но ранее схожий иск на большую сумму с громким скандалом был отозван, спровоцировав развитие корпоративного конфликта, передаёт ИА REGNUM.

«Владивостокский морской торговый порт»

Исковое заявление было подано 18 октября 2021 года. Сумма претензий составляет 1 802 045 829,28 рубля. Детали дела пока не сообщались.

Между тем ещё осенью 2020 года ВМТП пыталось через суд взыскать со своего крупнейшего акционера — ДВМП более 19,18 млрд рублей, но позднее иск отозвали.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, год назад в порту вспыхнул конфликт, который был связан с досрочной отставкой действовавшего тогда директора. Помимо этого, есть спорные моменты и между акционерами.

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