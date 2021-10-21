Вашингтон, 21 октября, 2021, 03:19 — ИА Регнум. Сбой в работе сервиса потокового видео Netflix ощутили жители США, 20 октября сообщает специализированный сайт Downdetector.

Цитата из к/ф «Видеодром». Реж. Дэвид Кроненберг. 1983 Канада Перед телевизором

Так, 43% жалоб касаются проблем при использовании сайта, а 34% — при просмотре видеофайлов. Еще 22% пользователей столкнулись с трудностями, связанными с работой приложения Netflix.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября в ряде стран, включая Россию и США, был зафиксирован сбой в работе социальной сети Instagram.