Магадан, 21 октября, 2021, 03:43 — ИА Регнум. В Магаданской области будут закрывать предприятия, где нарушается постановление главного санитарного врача региона о вакцинации от COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно постановлению, обязательную вакцинацию должны пройти работники здравоохранения, образования, соцзащиты, услуг, транспорта, торговли и общепита.

«Тот, кто не выполнил это постановление, причем это не отрасли, это отдельные учреждения, они будут остановлены. Или приостановлены до выполнения предписания санитарного врача в полном объеме. Мы планируем также вводить куар-коды, это современнейшая мера, основанная на цифровых технологиях и возможности каждого из нас сегодня или большинства подавляющего с гаджетами. И это достаточно несложно. В конечном итоге предусматривается, что нужно иметь с собой бумажную справку о вакцинации или противопоказании. И я думаю, что это очень правильно, это нужно делать своевременно, можно сказать по-другому — аж бегом. Потому что не хотелось бы доводить ситуацию до критической», — цитируют Сергея Носова«Вести-Магадан».

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