Москва, 21 октября, 2021, 03:17 — ИА Регнум. На развитие информационного корпоративного портала Минэкономразвития России готово потратить более 26 млн рублей. Итоги открытого конкурса подведут 1 ноября 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Начальная цена лота — 26 020 366,66 рубля. Средства на оплату контракта поступят из федерального бюджета. Услуга должна быть оказана в четыре этапа, последний из которых завершается до 31 августа 2022 года.

В техзадании уточняется, что победитель тендера должен будет создать специализированные сервисы по автоматизации и систематизации функций работников, обеспечивающие внутреннюю деятельность, развить сервисы по «жизненным ситуациям» для любого работника в министерстве (заказ канцелярии, выход в отпуск, база знаний, связанных со статусом госслужащего), оптимизировать поиск на внутреннем портале по услугам и сервисам по жизненным ситуациям, а также доработать отдельные функции интернет-портала.

Напомним, ранее Пенсионный фонд России подписал контракт стоимостью свыше 62 млн рублей на развитие программного обеспечения одной из государственных информсистем.