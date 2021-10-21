Вашингтон, , 03:09 — REGNUM Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила 20 октября, что не владеет информацией, которая позволила бы понять, состоится ли новая встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина до конца текущего года.

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«Я не знаю, каковы планы президента Путина относительно поездок, и мне также нечего сообщить о планах поездок с нашей стороны», — сказала она на пресс-конференции в Белом доме.

Псаки отметила, что Байден «занимается дипломатией лицом к лицу» как с людьми, которых он считает партнёрами, так и с оппонентами. Однако в настоящее время Белый дом не располагает другой информацией.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что возможность встречи российского и американского лидеров до конца года вполне реальна.

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