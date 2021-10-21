Токио, 21 октября, 2021, 03:09 — ИА Регнум. Правящая Либерально-демократическая партия Японии сохранит большинство в парламенте страны после выборов, намеченных на 31 октября, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на данные соцопроса.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Агентство отмечает, что правящая партия может рассчитывать на 233 из 465 мест в нижней палате японского парламента. При этом пока неизвестно, сможет ли властная коалиция сохранить 305 мест в палате представителей, которыми располагает в настоящее время. Примерно такой же прогноз опубликовали и другие японские издания, проводившие свои собственные опросы.

Соцопрос агентство проводило 19−20 октября. В нем приняли участие более 170 тыс. человек из всех префектур Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября в Японии стартовала избирательная кампания перед всеобщими выборами, которые должны состояться 31 октября. Ранее парламент был распущен в соответствии с указом императора Акихито.