В Японии правящая партия получит большинство в парламенте — Kyodo
Токио, 21 октября, 2021, 03:09 — ИА Регнум. Правящая Либерально-демократическая партия Японии сохранит большинство в парламенте страны после выборов, намеченных на 31 октября, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на данные соцопроса.
Агентство отмечает, что правящая партия может рассчитывать на 233 из 465 мест в нижней палате японского парламента. При этом пока неизвестно, сможет ли властная коалиция сохранить 305 мест в палате представителей, которыми располагает в настоящее время. Примерно такой же прогноз опубликовали и другие японские издания, проводившие свои собственные опросы.
Соцопрос агентство проводило 19−20 октября. В нем приняли участие более 170 тыс. человек из всех префектур Японии.
Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября в Японии стартовала избирательная кампания перед всеобщими выборами, которые должны состояться 31 октября. Ранее парламент был распущен в соответствии с указом императора Акихито.