Южно-Сахалинск, 21 октября, 2021, 03:08 — ИА Регнум. На Сахалине за последние сутки скончались от COVID-19 ещё четыре человека. Всего за время пандемии в островном регионе не справились с болезнью 347 носителей коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 октября в областном оперативном штабе.

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За 24 часа на Сахалине инфицирование коронавирусом лабораторно подтвердилось ещё у 73 человек (днём ранее у 57). Всего в области зарегистрировано уже 34 155 случаев заражения COVID-19.

В настоящее время находятся на лечении 764 пациента, из них госпитализированы 284. В ковидных отделениях свободными остаются 292 койки.

Как сообщало ИА REGNUM, предложение об объявлении 30 октября по 7 ноября включительно в России нерабочих дней одобрил президент РФ Владимир Путин. Он заявил об этом 20 октября в ходе совещания с правительством.