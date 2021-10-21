Вашингтон, 21 октября, 2021, 03:00 — ИА Регнум. Глава Госдепа США Энтони Блинкен в ходе встречи с колумбийским президентом Иваном Дуке отказался критиковать власти Колумбии за применение насилия против протестующих. Трансляцию пресс-конференции вел американский Госдепартамент.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Колумбия

«Мы видели те сложности, которые могут в связи с этим возникать, в том числе в том, что касается протестов в Колумбии, о которых вы говорите, и ответа государства, который заключается в том, чтобы защитить право на мирный протест, но в то же время сделать так, чтобы был соблюден закон и порядок», — заявил он.

Блинкен добавил, что государство должно защищать право граждан на мирный протест, а также защищать здоровье граждан. При этом каких-либо критических замечаний за насильственные разгоны протестов в Колумбии, когда погибли десятки протестующих, он не стал озвучивать. Тем не менее Блинкен отметил, что в Колумбии начали судебные разбирательства в отношении полицейских, применявших силу к демонстрантам.