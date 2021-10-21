Ярославль, 21 октября, 2021, 03:00 — ИА Регнум. Многомиллионный спор АО «Северная пригородная пассажирская компания» и департамента транспорта Ярославской области завершился подписанием мирового соглашения. Арбитраж Ярославской области утвердил документ и прекратил производство по иску на 134 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

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Департамент признал долг перед компанией из дивизиона «РЖД» в размере 134 377 654 рубля 38 копеек «по договорам о предоставлении субсидии на возмещение потерь в доходах, возникающих в связи с установлением тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортном общего пользования в пригородном сообщении ниже экономически обоснованного уровня». Ведомство обязалось гасить его частями. Первый транш должен быть направлен до 20 декабря 2021 года — 30 млн рублей, последний в размере 52,188 млн рублей — до 1 августа 2023 года.

Напомним, дело было начато в мае 2021 года. Третьими лицами в нём участвовали правительство области, департамент ЖКХ, департамент финансов и РЖД.