Южно-Сахалинск, 21 октября, 2021, 02:54 — ИА Регнум. На Сахалине и Курилах вакцинировались от коронавируса уже 55,7% взрослого населения — прививку поставили 180 803 человека. За последние сутки за иммунизацией обратились 324 жителя (днём ранее 543), сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 октября в оперативном штабе островного региона.

Permkrai.ru Вакцинация

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Для достижения коллективного иммунитета на Сахалине необходимо вакцинировать ещё 18 663 человека. Запас препаратов от COVID-19 в области имеется в количестве 60 813 доз.

Лучшие показатели по иммунизации населения — свыше 60% — достигнуты в Александровск-Сахалинском, Углегорском и Томаринском районах. Хуже всего прививочная кампания проходит в Анивском районе — 37%. В столице области Южно-Сахалинске привились уже 49,7% взрослого населения.

Как сообщало ИА REGNUM, предложение об объявлении 30 октября по 7 ноября включительно в России нерабочих дней одобрил президент РФ Владимир Путин. Он заявил об этом 20 октября в ходе совещания с правительством.